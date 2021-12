Kaie Metsla: Vaba silmapiir

On tunne, et kõikjal kisub tüliks. 2020. aasta 12. märtsil tabasin end imestunult kaugusesse vaatamas. Olin petnud end juba paar nädalat soovmõttega, et hoolimata kõigest õnnestub pikalt plaanitud reis Brasiiliasse ära teha. Nädal aega enne ärasõitu lugesin hommikul lehest, et Trump otsustas viiruse leviku takistamiseks sulgeda riigipiiri kõigile Euroopa Liidu kodanikele. Ainus erand kehtis Ühendkuningriigi kodanikele. Tollal oli aga just Inglismaa suurima nakatumiskordajaga piirkond. Ma taipasin, et midagi ei klapi.

Kui silmad vajavad puhkust, siis soovitatakse vaadata kaugusesse. Avarus, mida me hoomame, sõltub meie nägemisulatusest. Lagedal maastikul paistab silmapiir kaugena. See on seesama valge lõuendi ülemisse ossa tõmmatud kriips, mis tekitab meis hea tunde. Pilk kaugusesse kosutab hinge, toob rahulolu, sellest sünnivad head mõtted. Vaade aknast välja merele või lagedale väljale, mõjub samavõrd hästi. Me õhkame ja noil hetkedel tekib soov avada oma süda kogu maailmale. Hispaania maalikunstnik Salvador Dali on öelnud: „Taevas ei asu ei üleval ega all, ei paremal ega vasakul. Taevas on täpselt keset selle inimese rinda, kellel on usk.“ See kauge silmapiir, mis eraldab taeva ja maa, on minu jaoks unistuste tekkimise koht. See on koht, kus tegelikkus muundub kauniks kättesaamatuseks. See on püüdlus ideaali järele, püüd ulatuda Platoni ideaalsete vormide maailma. See on tunne, mis viib meid vaimus kõrgemale ja kaugemale.