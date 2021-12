Aapo Ilves: Triksterid raha ja ilma tegemas

Psühholoogia küsib, millisel ajendil kana läheb üle tee, psühhiaatria aga tunneb huvi, miks just tagumik ees ja koera moodi haukudes. Selline lihtsustamine on küll piiripealne, aga kuna ma elan Räpinas ja Euroopa Liidu piir on mulle küllaltki lähedal, tean ma väga hästi, kust piir läheb. Täna kirjutan ma kahest oma kihelkonna mehest – kirjanikust ja heliloojast Hermann Julius Schmalzist (1870 Kõnnu – 1945 Räpina) ning kirjanikust ja müüdiloojast Jaan Sibulast ehk Ivan Narodnyst (1869 Viluste – 1953 Sharon, USA). Üks neist ületas piire rohkem horisontaalselt, teine vertikaalselt, otsustage ise. Samuti oli mõlemal kokkupuuteid psühh-eesliitega süsteemidega. Mõlemast on lehesabades juttu olnud, aga kõrvuti neid varem käsitletud pole. Väited toetuvad lisaks artikli autori uuringutele arhiivides ja Räpina pärimuses, Schmalzi puhul Marju Kõivupuu kogutule ja Narodny osas Toivo Kitveli raamatule „Kolm nime – üks mees“.