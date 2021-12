Kaido Kama: Äkki peaks piiri pidama

Samamoodi pretendeerivad teaduslikkusele kõik ühiskonda lõhestavate erinevate seisukohtade ja vastuseisukohtade esindajad. Minul isiklikult on üsna lihtne uskuda seda, et inimtekkelised kliimamuutused on teaduslikult piisavalt põhjendatud. Veidi raskemaks läheb asi koroonavaktsiinidega (kui teaduslikult põhjendatud nad ikkagi on), aga saab ka veel hädapärast hakkama. Piir tuleb ette siis, kui lugupeetud teadlased väidavad meile ausa näoga ja tõsimeeli, et kliimamuutustega võitlemiseks tuleb kõigepealt vanad metsad maha raiuda. Ja kui Eesti riik räägib meile tuima järjekindlusega aastaid ja aastakümneid, et metsa kasvab juurde rohkem kui raiutakse, kuigi oma silm (mis teatavasti on kuningas) näeb mööda Eestit ringi liikudes hoopis midagi muud. Eks mõnel teisel inimesel on see piir mõnes teises kohas.