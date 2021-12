Arne Hiob: #12 Ratio piirid

„Ma usun, et religiooni sügavaimaks allikaks on tunne, ning et filosoofilised ja teoloogilised formuleeringud on vaid sekundaarsed pealisehitised,” kirjutab William James. „Meie tunded või müstilised intuitsioonid määravad meie uskumused juba ette ära. Mõistus leiab argumente meie endi veenmiseks, sest ta lihtsalt peab neid leidma.“ James selgitab paljudes seostes: „Kui teil juba on Jumal, kellesse uskuda, siis need argumendid kinnitavad teie usku. Kui olete aga ateist, siis teid nad ei veena.”