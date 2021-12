Kerri Kotta: Beethoven, psühholoogia ja Abraham-Hicks

Muusikateaduses on väljendatud arusaama Beethovenist kui psühholoogilisest heliloojast vastandatuna Mozartile kui filosoofilisele heliloojale. Ma ei mäleta, millel selline arusaam põhineb, kuid inimhinges toimuvate protsesside muusikalise kirjeldajana on Beethoven tõesti täpne. Just seetõttu ei muutu helilooja absoluutset muusikat esindavad teosed kunagi abstraktseteks: neis on pidevalt tajutav persona kohalolu ja seda isegi siis, kui on raske öelda, kes see tundev ja mõtlev „isik“ Beethoveni muusikas on.