Olavi Ruitlane: Lõputu mihklipäev

Mihklipäev on iseenesest päris julm. Internet lülitatakse välja, sellega koos Netflix, Ebay, Aliexpress. Soetatud kinnisvara rekvireeritakse, Audi Q8 võtmed võetakse ära, kehtestatakse igavesed reisipiirangud. Ära võetakse riist ja armukesed. Ära võetakse sugulased, rahvas, kodumaa, planeet, universum. Isegi kõige lihtsam, öösel selili murule heitmine ja unistavalt taevatähtede poole vaatamine muudetakse võimatuks. Ja selle teadmisega tuleb elada kaks kuni kolm aastakümmet mihklipäeva täidesaatmiseni. Need aastad on kordades õudsamad kui mihklipäev ise, need on mihkliaastad, need on surmamõistetu aastad, kes ootab otsuse täideviimist