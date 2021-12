Monika Luik: Janu puudutuse järele

Kui mina ülikoolis psühholoogiat õppisin, puudutati Carl Gustav Jungi ja tema panust psühholoogiasse minimaalselt. Pealiskaudne märge siin ja seal, et selline tegelane on olemas olnud. Sigmund Freud sai mõnevõrra rohkem tähelepanu, kuid üldiselt suhtuti psühhoanalüüsi naeruvääristavalt. Võiks ju loota, et praegu on asjalood teisiti, aga väga ei usu. Kuigi mind oli õpetatud psühhoanalüüsi skeptiliselt suhtuma, viis elu mind pärast ülikooli radadele, mis on toonud mu praegusesse asukohta – minust on saanud jungiaanlik psühhoanalüütik.