Marcus Lumi: Nähtamatu maailma puudutus

Kuna tegemist on jungiaanliku mõtlejaga, siis ei paistnud James Hillman mulle täiesti võõras. Keskkoolis kuulasin ja lugesin ma palju Jordan Petersoni, kes üritab samuti selgitada maailma läbi müütide. Hillmani sõnul „on müüdid alati“, nad ei ole lood, mida kunagi ammu räägiti, vaid eksisteerivad olevikus. Pean ennast mittereligioosseks inimeseks. Tänu Petersonile ja Hillmanile õppisin ma religiooni ja sellega seonduvasse teistmoodi suhtuma. Petersoni on peetud sillaehitajaks, sama võib öelda ka Hillmani kohta. Temast jäi meelde mõte: „Kui me ei tunne huvi müütide vastu, siis muutume tahes-tahtmata fundamentalistideks.“ See on nii, sest müüte ignoreerides eirame ühtlasi ka psühholoogilist reaalsust.