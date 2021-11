James ei piira end ühegi konkreetse usundi või usulahuga, vaid otsib nende ühist platvormi. Pärast viitsadat lehekülge tihedat teksti jõuab ta asja tuumani. Kuigi erinevad religioonid räägivad üksteisele vastu, on miski neile siiski ühine. See „miski“ koosneb kahest osast: murest ja lahendusest. Mure tõukub tundest, et meiega on midagi valesti. Lahenduseks on aimus, et kui me loome kõrgema jõuga õige ühenduse, siis leiame lunastuse – pääseme sellest valestiolemisest.