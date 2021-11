Eestis on minu tõlkeraamat ”Teel” antud välja kolmel korral ja loetud sisse audioraamatuna. Natuke patuasi. Sest tõlge on sauterikeelne. Tuleks teha uus tõlge. Ja tõlkida Kerouaci juurde. Tõlkige näiteks ära ”Vanity of Duluoz” või ”Satori in Paris”, et poleks vaid ”Teel” ja Triinu Paku tõlgitud ”Pilvealused” (”Subterraneans”). Viimane on küll suurepärane asjake. Aga seda on kogu Kerouac.