Märt Vähi: Viimane peatus enne põrgut

„Meie külas on praegu nii mehed kui naised,“ räägib Märt Vähi. Selle olukorrani on jõutud katse- ja eksitusmeetodil. „Alguses proovisime meeste ja naiste programmid lahus hoida,“ selgitab ta, „aga naised hakkasid omapäi igasugu asju ise looma.“ Asi lõppes halvasti. 2018. aastal põles Märdi vanaisa vundamendile ehitatud maja tunni aja jooksul maani maha. „See oli päris kõva löök. See oli väga ilus maja,“ meenutab piiskop.

Lootuse külas on maailma ainuke vabatahtlike päästeselts, mis baseerub narkokülas. „Alles reedel käis meil siin siseminister Kristian Jaani, kes lausus meie komando kohta väga tunnustavaid sõnu,“ ütleb ta uhkusega. Kui Märdilt pärast tulekahju küsiti, kuidas on võimalik, et tuletõrjedepoo kõrval asuv maja maani maha põleb, vastas ta: „See siin on viimane peatus enne põrgut ja ei maksa imestada, kui põrgu eestoas mõni maja ära põleb.“