Mihkel Kunnus: Valge mehe sõltuvus

Ühikute eestikeelne kirjapilt kujunes välja vene ikke all ja on seega hääldust peegeldav, aga kõik eeltoodud ühikud on teenekate Euroopa teadushärrade nimed (olgu, Joseph Henry oli ameeriklane, transatlantiline eurooplane). Füüsika on valgete meeste kingitus inimkonnale, narkootiline kingitus. Ja kui tõsta pilk vilksamisi teistele, kõrgematele organisatsiooniastmetele, mille füüsika kingitud vabadus võimalikuks tegi, siis peab nentima, et ka seal vahib esimesena vastu mõne valge mehe lõust, olgu Marx või Freud, Darwin või von Baer, Keynes või Hayek, Wiener või Zuckerberg. Sestap on mõistetav ka kogu see nurinakoor, mis undab nagu torupilli väljalülitamatu saatevile valge mehe süüst. Rääkida valge mehe lõpmata süüst on kibestunud viis tunnistada, et kõik on tema tehtud. See tähendab öelda, et jah, me tunnistame, valge mees on tõesti jumal, aga halb ja ebaõiglane jumal, halastamatu jumal. Hea jumal võtaks oma väeteid alamaid kuulda ja armastaks kõiki võrdselt, eriti mind. Hea jumal toidab kahe kala ja viie leivaga tuhandeid, mitte ei topi iga loetud kilu ja piruka kaloraaži Excelisse! Ometi on valgele mehele andnud ta väe iioblik allaheitlikkus selle sama Exceli ees ja – Excel on halastamatu.