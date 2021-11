Siim Sinamäe: Auto vastu posti keeramise tunne

Sõltuvust on mõistetud ajaloo vältel kui pattu, õppimishäiret, isiksuse puudujääki, haigust või needust – egas niisama osa maa peal rändavaist hingedest väidetavalt kurjast vaimust vaevatud ole. Sõltuvuses võib olla mingist konkreetsest mateeriast, näiteks alkoholist, šokolaadist, tubakast, kohvist; või mõnest tegevusest: hasartmängudest, pornograafiast, poodlemisest jne. Tegevusest või ainest tingitud meeleolumuutus on ajutiseks pääseteeks ükskõik millisest reaalsusest, mis parasjagu käsil on.

Mina saan sõltuvusest aru kui progresseeruvast haigusest, mis väljendub kompulsiivse käitumisena; haige tegutseb moel, mis on talle enesele kahjulik, ja ei suuda seda lõpetada. Üldiselt on ta ka täiesti teadlik sellest, et valitud käitumisviis ei vii kestva õnneni (mis üldse?) ja et mida rohkem aega edasi, seda õhukesemaks jääb jää. Mingi hetk võib inimene minna nii, et enam vee alt välja ei tulegi.