Endel Talvik: Sõltuda või mitte sõltuda – see ei ole küsimus

Vaatame korraks seda lugu lähemalt. Väidetavalt sündis Dionysos Teeba printsessi Semele ja Zeusi suhtest. Semele nimi arvatakse pärinevat Maast. Tähendusrikas on ka see, et Rooma mütoloogias tuntakse Dionysose ema Stimula nime all, mis ilmselt ei vaja tõlkimist. Dionysose sünd ei olnud lihtne. Zeusi kaasa muutus kiivaks ja soovis Semele hävitada. Ta sokutas end printsessi usaldusaluseks ja soovitas Semelele, et see laseks Zeusil talle oma jumalikkust tõestada. Semele nõudiski Zeusilt veel suurema võimu ja väe näitamist. Kui Zeus lõpuks oma täit sära ilmutas, siis Semele hukkus, sest ei kannatanud ta väge välja. Zeusil õnnestus loode päästa ja oma reie sisse õmmelda, kust see mõne kuu pärast ilmale tuli. Kuivõrd ta oli sündinud Zeusist, siis sai Dionysos (ehk Kaks Korda Sündinu) jumalaks ja surematuks. Sellest müüdist on mitmeid variante, kuid kõigi nende ühine joon on see, et Dionysos sündis mitu korda ja lõpuks ikkagi Zeusist.