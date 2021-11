Kaie Metsla: Kaassõltuvuse küüsis

Sõltuvust süsivesikutest teadvustame pigem kolmekümnendate eluaastate alguses. Siis, kui loodus aitab hea väljanägemise säilitamisele üha vähem kaasa. Me räägime rohkem tervislikust eluviisist, selle olulisusest ning tegeleme oma füüsisega üha tõsisemalt. Hakkame otsima uusi võimalusi, et energia kulu ületaks selle tarbimise. Hea toonuse saavutamiseks treenime oma lihaseid, et need aitaksid põletada rasvu. Suure osa tervisliku eluviisi paketist moodustab muidugi toitumine. Tihti öeldakse: me oleme need, mida me sööme. Teadlikkuse kasvades hakkame lisaks aktiivsele treenimisele lugema toidus sisalduvaid kaloreid. Siis taipame, kui suurt osa mängivad meie heaolutunde tekkimisel süsivesikud. Niipea, kui me suhkrute kallale läheme, saame aru, kui suures sõltuvuses oleme tegelikult tükist šokolaadist, kummikommist või magusast limonaadist. Laste puhul paistab see eriti silma.