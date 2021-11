Enamik sõltuvusi on seotud probleemide eest põgenemisega. Alkohol nürib me meeli, et ei oleks enam niivõrd valus eksisteerida, nikotiin annab mõne sekundi sisemist rahu ja narkootikumide nimekiri läheb veel pikalt edasi. Hiljuti olen õppinud GHB ehk korgijoogi sõltuvusest. Mu sugulane Arvi on olnud piisavalt lahke, et jagada enda kogemust GHB valdkonnas. Tunnen, et kahjuks ei jõua üksainuke artikkel väga hästi edasi anda, mida tähendab päriselt korgijoogist sõltuvuses olla. Tegemist on ekstreemselt intensiivse kogemusega, mis avaldub nii aine kasutamisel kui ka kasutamise lõpetamisel.