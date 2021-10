Teiko Reinik: Füüsika õpetamisest waldorfkooli VI-IX klassis

Kus lõppeb keemia ja algab füüsika? Kui waldorfkooli kaheksanda klassi keemias on üks põhiteemadest metallid, siis füüsikas on paras aeg materjalide tihedust uurida. Nii mõõdame ruumala ja massi ning arvutame nende kaudu tiheduse, et teada saada, millisest metallist on uuritav ese tehtud. Muidugi aimavad meie lapsed juba lõhnast ja värvusest, et tegu on vasest esemega, eriti kui keemias on nähtud, milline ilus sinakasroheline kiht tekib punakasoranžile vasele, kui see oksüdeerub. Erinevate tihedustega vedelikest kokteil on lihtsalt ilus, kuid nii mõnigi laps üllatub, et õli on kergem kui vesi – see tundub ju paksem! –, alles siis meenub, et rasvakiht koguneb tõesti supi peale, mitte vastupidi. Lapsed meisterdavad ujuva objekti ning kõik saavad esitleda oma meistriteoseid. Koos leiame tingimused, millal ese ujub ja millal upub. Archimedes saab taaskord vääriliselt parnassile tõstetud ja kunstiõpetajaga koostöös joonistatakse ajaloo kulgu suunanud teadlastest ka portreede seeria.