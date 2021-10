Kaie Metsla: Et kevade kestaks edasi

Mul on aastate jooksul kinnistunud mõned enda kooliteest alguse saanud arusaamad. Olen hakanud nende olulisusesse üha enam uskuma, seda nii lapsevanemana kui ka kõrvaltvaatajana. Me tahame oma lastele parimat. Parimat lasteaeda, parimat haridust, parimat kooli ja kõike muud, ikka ja alati parimat. Ainult, et seda parimat taga ajades läheb meil aeg-ajalt meelest küsida, mis võiks lapse jaoks olla kõige olulisem. Parima tagaajamisel jahime ühte kindlat eesmärki ja laseme end eneselegi märkamatult karjainstinktil kaasa tirida. Nii muutubki teinekord jaht parima järele hoopis tantsuks aurukatla ümber. Üheks katlaks on eliitkoolide esimese klassi katsed ja tantsuks vanemate võidujooks. Minu jaoks on varases kooliastmes kõige olulisem see, et lapse väike ja veel habras närvikava oleks hoitud, sel tuleb aidata tugevamaks saada ja anda uute katsumustega harjumiseks piisavalt aega. Pean oluliseks seda, et kool oleks kodu lähedal. Nii jõuab laps oma kõige turvalisemasse paika kiiresti tagasi. See on väikelapse vaatenurgast kõige loomulikum tee. Kui me oma lapsi hoiame, armastame ja toetame, siis kasvavad neist tublid ja tugevad noorukid. Ajapikku selguvad ka nende endi huvid ja anded ning nad võivad ise otsustada eliitkoolidesse minna. Kui vundament on korralikult paigas, saavad nad seal kenasti hakkama.

Parima tagaajamisel jahime ühte kindlat eesmärki ja laseme end eneselegi märkamatult karjainstinktil kaasa tirida. Nii muutubki teinekord jaht parima järele hoopis tantsuks aurukatla ümber. Üheks katlaks on eliitkoolide esimese klassi katsed ja tantsuks vanemate võidujooks.

Lapse arengus on suur roll kodul ja vanematel. Sealt saadakse esimesed tõekspidamised ja õpitakse täiskasvanuid usaldama. Samasugune ülesanne on täita ka koolil ja õpetajal. Kool loob kuuluvus-, õpetaja turvatunde. Õpetajast saab lapse peamine tugisammas, tema suhtumisest sõltub see, kas lapses kujuneb teadmistejanu, kas ta tahab hommikul kooli minna või ei. Vahel kiputakse meil tavakooli ja selle õpetajaid halvustama. Tegelikult sõltub palju ikka inimestest. Minu kogemus näitab seda, et väga häid õpetajaid on nii ametlikus haridussüsteemis kui ka alternatiivkoolides. Tavakooli õpetajat muserdab aga bürokraatlik süsteem tõenäoliselt rohkem kui tema waldorf- või gaiakooli kolleege. Näiteid ei pea kaugelt otsima, kui õpetajad on kohustatud kulutama järjest kasvava osa oma energiast kõikvõimalike ankeetide, lapsevanemate nõusolekute ja muude paberite kogumise peale, siis on selge, et laste jaoks jääb vähem aega. Pole mahti minna nendega parki jalutama, et vaadata puid ja panna tähele seda, kuidas üks aastaaeg vahetub teisega.