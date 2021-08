Kaie Metsla: Keha mäletab kõike

Ligi kuu aega tagasi sattusin seda sõnapaari guugeldades samanimelisele Eesti lühifilmile. Ma ei olnud sellest 2011. aastal valminud Ülo Pikkovi tööst varem kuulnud. Filmi alguskaadrites on krobelise koorega vana puu, mille ühe oksa külge on tugevalt teibitud pliiats. See pliiats tõmbab paberile kriipse – ikka nii nagu tuul oksa liigutab. Mõned jooned on sirged ja paralleelsed, mõned loogelised, mõned ristuvad. Pärast tuule mängu pliiatsi ja puuoksaga tekib tume täisviirutatud pind, mis hakkab jutustama oma lugu.

Elu jooksul tekib meil palju erinevaid mälestusi. Need on justkui needsamad hariliku pliiatsiga tõmmatud jooned, mis filmis ilmuvad maalikastile kinnitatud paberile. Mõned mälestused on imelised, aga on ka neid, mille me parema meelega unustaksime. Need ladestuvad ajapikku üksteise peale nagu pliiatsikriipsud paberil. Aeg-ajalt püüame neid teadlikult või alateadlikult sortida. Oluline on aga see, kuidas sinna sügavusse liikuda ja mil viisil need mahavaikitud saladused kätte saada?

Minu kogemus ütleb, et üldjuhul on probleemide juured lapsepõlves või varases noorukieas. Me ei pruugi seda kohe taibata. Kui mälestus on ebameeldiv, ei taha me seda endale teadvustada, aju tõrgub seda omaks võtmast. Me püüame oma valu olematuks unustada, et see ei segaks meie tulevikku. Küllap on see alalhoiuinstinkt, mis sel hetkel appi ruttab.

Aga keha ei unusta, tema mäletab kõike. Seda kuulsin ma suve hakul ühelt vägevalt naiselt. Ta on töötanud aastaid kliinilise psühholoogina ja kaitsnud doktorikraadi. Ta eesmärk on ühendada iidsetest kultuuridest pärinevad tervenemistarkused tänapäeva moodsa meditsiiniga. Tal on kolmkümmend aastat praktilist kogemust ning avatud meel. Tema jutust jäid mulle meelde eelkõige kaks olulist asja. Üks neist ütleb, et kõik, mis meiega elu jooksul juhtub, talletub kehasse. Keha on see, mis mäletab. Mäletab ka seda, mida me aastate jooksul maha vaikime, teadlikult eitame või väga mitmete kihtide alla peidame. Minevikusündmused jätavad oma jälje. Et iseendast paremini aru saada on vahel vaja vaadata mälu kaugemate kihtide alla, et leida üles oma sisemuse sügavad saladused, nendele julgelt otsa vaadata ja need leplikult omaks võtta.

Teine temalt kuuldud oluline mõte haakub sõna-sõnalt filmi „Keha mälu“ tutvustusse kirjutatud tekstiga: “Keha mäletab rohkem kui me suudame ette kujutada, keha mäletab ka oma eelkäijate muret ja valu. Nii on igas kehas peidus kõik maailma lood. Meie keha kannab endas meie vanemate ja vanavanemate lugusid, nende eelkäijate ja eel-eelkäijate lugusid.“