Rein Munter: Vesi mäletab

Perioodil 1992—1997 tutvustas Benveniste sageli oma katseid avalikkusele. Ta kasutas seejuures täielikult automatiseeritud katseseadet, et vältida süüdistusi võltsingutes. Oma hilisemates katsetes demonstreeris Benveniste juba bioloogilise (molekulaarse) info otseülekannet elektromagnetiliste signaalidena arvuti mälukettale, kasutades selleks vee anumas olevat vaskspiraali ja võimendit. Sellise skeemi koostamise eest anti Benveniste’i uurimisgrupile 2003. aastal USA-s välja ka vastav patent.

Arvamust, et liikuva vee klastritel on võime käituda „mälurakkudena“ ja info salvestajatena, on avaldanud juba mitu väljapaistvat teadlast: Šveitsi nobelist biofüüsik Kurt Wütrich, Briti nobelist füüsik Brian Josephson, USA Pennsylvania ülikooli professor Rustum Roy, Moskva ülikooli bioorgaanilise keemia professor Vladimir Vojeikov, Peterburi ülikooli infotehnoloogia professor Konstantin Korotkov ja teised. Rustum Roy väitel on moodsate instrumentidega nüüd kindlaks tehtud, et igas vee klastris ehk mälurakus on 440000 infopaneeli, millest igaüks mäletab mingit kindlat keskkonnamõju.

Professor Pollack, kes avaldas 2013. aastal raamatu „The Fourth Phase of Water“, on näidanud, et peale vabalt liikuva vee, kus klastrid pidevalt tekivad ja purunevad, on olemas ka vee „neljas faas“. See tekib hüdrofiilsete materjalide pinnal, kus negatiivselt laetud heksagonaalse struktuuriga pinnad moodustavad prootonitega seotult jäätaolise kristalse struktuuri. Kõnealune kristalne struktuur moodustab iselaadse energiaallika, mille voolupinge ulatub sadade millivoltideni (taskulambi patareil on see näitaja tuhat korda kõrgem). Pollacki arvates võib see jäätaoline struktuur lisaks patareile olla veel ka mälukandja.

Pollack väidab, et just see miniaku annab energiat fotosünteesi reaktsioonile. Väga suure tähtsusega on Pollacki avastus, et rakkudes olev vesi ei kujuta endast tavalist vesilahust, vaid on geelitaoline ning ühinenud proteiinide ja DNA-ga. Rakkudes olev vesi on Pollacki sõnul elumolekulide kandja. Kuna „neljanda faasi“ veel on sarnaselt arvuti mäluga kristalne struktuur, siis on Pollacki arvates loogiline oletada, et sel võib olla mälu funktsioon.

Viimase 20 aasta veeuuringute olulisemate tulemuste alusel võib minu arvates tõesti väita, et vees tekkivatel üliväikestel silmaga nähtamatutel klastritel on võime vastu võtta, salvestada ning edastada bioloogilist infot. Teiste sõnadega – vesi mäletab!

Muljet avaldavaid avastusi on selles valdkonnas viimasel ajal teinud ka professor Luc Montagnier’ uurimisgrupp. Montagnier on ühes oma kolleegidega avastanud, et mõned DNA järjestused, näiteks patogeensete bakterite ja viiruste omad, tekitavad veeklastrite struktuuris spetsiifilisi muutusi. Pärast piisavat lahjendamist emiteerisid muutunud struktuuriga veeklastrid madala sagedusega elektromagnetilisi laineid. Viimastel aastatel on Montagnier’ uurimisgrupp HIV ja astmahaigete laste plasma emiteeritud elektromagnetiliste signaalide järgi tuvastanud neid tekitanud bakterite päritolu ja määranud nendele vastava ravi.