Krista Citra Joonas: Raaga tööriist

Paar aastat hiljem leidsin end juba bansuri käes Mumbaist Hariprasad Chaurasia kodukoolist, kus pärimust antakse edasi vana guru-shishya ehk meistri-õpipoisi traditsiooni järgi. Õpilane elab koos oma meistriga, koos tehakse süüa, juuakse chai’d, arutatakse, mängitakse pilli ja harjutatakse palju, pea kogu aeg. Laisklemiseks seal aega ei ole. Minu ellu saabus teadmine talim’ist ja riyaz’ist. Esimene tähendab pühendumist sügavamatele teadmistele raagadest ja teine ennast unustavat, vahel kasvõi terve öö kestvat harjutamist.

Kui on võimalik armuda helisse või ühe pilli häälde, siis minuga see juhtus. Seal avanes justkui uus salapärane uks teise dimensiooni, millest mul ei olnud siiani aimugi. Kui ma Chaurasiaga lava taga kohtusin ja mitte-eestlaslikult oma vaimustust väljendasin, ütles ta: "You should play!"

Sel ajal oli koolis viis india poissi, kõik väga austusväärsetest muusikute suguvõsadest, ja mina, läänest saabunud valge tüdruk. Asjaolu, et Guruji (nii on õpetaja austav nimetus) oli kooli toonud ühe valge tüdruku, tekitas palju hämmingut ja kultuurilist segadust. Küllap oli Guruji eesmärk tuua oma sealsetele õpilastele läänepoolset maailma koju kätte ja neid seeläbi natuke raputada. Ta ise on täiskohaga maailmakodanik — annab pidevalt kontserte üle terve ilma ning on juhatanud kaks aastakümmet Hollandi Codartsi kunstide ülikooli maailmamuusika osakonda.

Ja nüüd ikkagi, mis on see salapärane raaga? Tegemist on mitmeid aastatuhandeid vana suulise pärimusega, mida on siiani järjepidevalt edasi kantud. Raagadest on kirjutatud veedalikes tekstides, mille vanus ulatub 4000 aastani. Igal juhul võin oma kogemusest öelda, et tegemist on tule edasiandmise, mitte tuha kummardamisega. See muusika on vägagi elus ja mitte kivisse raiutud, see on oma kindlates piirides pidevas muutumises. Kuna kõnealust muusikat saab selle keerukuse ja peensuste tõttu tõesti edasi anda vaid suulisel teel – õpetaja mängib ette ja õpilane mängib järgi –, võtab selle kunsti omandamine pikki aastaid. Õpetaja annab õpilasele kinnituse, kui see on raaga peenetele nüanssidele pihta saanud ja valmis neid edasi kandma. Öeldakse: selleks, et olla algaja, kulub nii kolmteist aastat õppimist.

Raagasid on ligikaudu 72000, nad koosnevad laadidest, ornamentidest ja tasakaalust nootide vahel, osasid noote tuuakse esile, teisi vaid puudutatakse. Kuna Indias eristatakse ühes oktavis 64 nooti meie 12 asemel, siis on ka laadide mitmekesisus oluliselt suurem. Raaga nootide õiged kõlad saavad omaseks just pika kuulamise ja kordamise protsessis. Muusika kirjapanemiseks on sargam-süsteem, mis on lääne noodisüsteemist oluliselt primitiivsem. Oma lihtsuses teenib see pigem meenutamise kui noodist lugemise huve.