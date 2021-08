Ants Parktal: Meelesõõlaja mälu ja mäletamine

Sõõlamine on koos sõõlatavaga mineviku üle mõtlemine, mälestuste sõelumine, milles kasutud sõklad kõrvale heidetakse ning idanemisvõimelisi viljateri otsitakse. Sõõlamine on uue kogemuse otsimine varasemate kogemuste abil ja valguses. Sõõlamine on omamoodi hullumeelsus, korduv kokkupuude salatajust kerkiva tunnete kaosega, mis elustub olevikus, et hajuda taas minevikku. Kui üks viljapõld on külvatud ning vili idanema läinud, siis leiame – ei kuskilt mujalt kui mälust – uue ning veel hullema ülesharimata alepõllu. Oleviku kaosest sõõlame selgust vaid selleks, et leida uut ja hullemat kaost. Mitte iga inimene ei soovi sellisest meeleilma sõõlamisest osa saada. Kes aga on maigu suhu saanud, see enam sõõlamisest lahti ei lase. See mõistab, et ainult oma meele mineviku Paabeli segaduse korrastamine on igasuguse arengu vajalik saatja. Kogemus, mis seob teadmise möödunust praeguse tundega, sünnib seega tunnete üle mõtlemisest. Vajadus mõelda möödunud tunnetest on üldinimlik.