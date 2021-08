Tiit Aleksejev: Mälust ja kiirgusest

Rindesõdurid on muidugi äärmuslik näide. Meie mälu ehitab mineviku tõlgendamist aktiivselt ümber ka rahuoludes, vastavalt meie endi ja meie tõekspidamiste muutumisele. Siiski ei ole mälu ja ülestähendatud mälestused – ning emotsiooni ja paatost sisaldavad kirjalikud allikad üleüldse – üksainus moonutuste ja varjude mäng. Autentsust on võimalik allikakriitikat kasutades ära tabada, allika enda olemasolu loob teatava kindluse. Aga kui me tekstist ja pärimusest väljume? Kuidas on lugu paikadega? Kõik need pühamud, hiiemäed, lahinguväljad, ohvriallikaid, kus „on midagi“? Kas see „miski“ ärkab, kui me teame paigaga seostuvat lugu või on ta kohal ka meist sõltumata? Prantsusmaal elades võtsin ette omalaadse eksperimendi ja sõitsin läbi kümneid kloostreid ning teisi keskaegseid mälestisi (Prantsuse revolutsioon on nende seas teinud korraliku hävitustöö). Ma keskendusin neis eelkõige oma emotsioonidele. Paiga looga tutvusin üksikasjalikumalt alles koha peal, pärast esimeste muljete laekumist. Mõned paigad jätsid mind ükskõikseks, teised mitte, kusjuures kogetu ei olnud seotud mälestise hiilguse või välise kujuga. Olen seda katset korranud ka Eestis, aga siin on eelneva teadmise mõju muidugi suurem. Huvitav on kogeda, kuidas mälupaiga tähendus ajas muutub. Ateisti jaoks võib ristiusustamisega seostuv paik tähendada ajaloolist traumat. Kristlase jaoks on tegu „väepaigaga“. Krimuldas viis kohalik läti kirikuõpetaja mind liivlaste vanema Kaupo hauale. Eesti ajalootraditsioonis on Kaupo reetur, vallutajatega koostööle läinud isik, kes osales mõõk käes Eesti alade allutamises. Läti pastori jaoks oli Kaupo õige usu nimel langenud märter. Nende kahe suhtumise vahel on ajalooline tõde liivlaste valitsejast, kes püüdis oma võimu säilitada. See valitseja võis olla kristlane ja oma rahva kaitsja. Ta võis ristiusu kombestiku omaks võtta, aga iidseid jumalaid endiselt au sees hoida. Võimalik, et ajalooline tõde on nende versioonide summa, nagu Valjala keskaegses matusepaigas, kus kristlikult maetud surnukehade alla olid asetatud paganlikud hauapanused. Ja tegelik küsimus on mõistagi muus: kas mälu võib sisalduda mälupaigas endas? Kas koht võib talletada või salvestada möödunut nagu teabekandja informatsiooni? Ja kas me oleme suutelised seda tajuma ka siis, kui me loost endast midagi ei tea? Ja mida arvata siis, kui me ülaltoodusse ei usu, aga kehaline kogemus räägib hoopis midagi muud? Võimalik, et meie kehameel loeb minevikku paremini, kui me eeldame, ja meis on teatud liiki kollektiivne või põlvkondlik mälu, veremälu, mille täpse olemuse avastamine seisab alles ees.