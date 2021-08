Evelin Hermaküla: Kuidas ma oma mälu tagasi sain

Enda mälu ja meelerahu taastamiseks otsustasin ka regulaarselt mediteerima hakata. Olin selle kohta juba varem palju lugenud ning teadsin, et meditatsiooni positiivne mõju mälule ja üldisele heaolule on teaduslikult tõestatud. Vaimse tervise otsingud viisid mu lõpuks Aegnale, pisikesele saarele Eesti põhjaosas. Sealse kauni looduse keskel asub Aegna Meelearenduskeskus, kus korraldatakse erinevaid budistlikke kursuseid. Mina valisin enda jaoks välja meditatsiooniretriidi. Kahepäevasel kursusel mediteerisin kokku üle kümne tunni, mis oli minu kui algaja jaoks paras katsumus. Kuna ma olen üsna rahutu ja energiline inimene, oli mul nelikümmend viis minutit ühe koha peal istuda päris keeruline. Igasugused sundmõtted ja ebaolulised probleemid segasid mind üsna tihti, ent keskendumine läks iga korraga paremaks. Peale iga meditatsiooni oli meel palju tasakaalukam ja erksam kui enne. Ma tundsin end tõepoolest paremini, aga varsti taipasin, et püsiva rahulolu saavutamiseks on vaja mediteerida regulaarselt. Et päeva rahumeelselt nii alustada kui lõpetada, hakkasin mediteerima hommikuti ja õhtuti. Mediteerimine on aidanud mul keskenduda käesolevale hetkele: mineviku ja tuleviku probleemid on praktikaga tegelemise ajal kauged. Kui ma suudan oma teadvusega viibida praeguses hetkes, on mul palju lihtsam õppida ja õpitut meeles pidada.

Viimaks otsustasin hakata rohkem looduses viibima. Olen alati suur loodusearmastaja olnud ning enamiku oma ajast veedan hea meelega metsas, rannas või rabas jalutades. Stressirohke eksamite periood naelutas mu aga täielikult õpikute taha ning side loodusega hakkas vaikselt kaduma. Usun, et minu ärevus, väsimus ja mäluvaegus olid seotud ka vähese liikumisega värskes õhus. Niisiis otsustasin hakata tihedamini looduses viibima: võtsin eesmärgiks kõndida iga päev vähemalt viis kilomeetrit. Jalutuskäikude ajal proovisin peatada oma mõtted, et mu aju saaks puhata ning looduskogemus oleks vahetum. Kui looduses täielikult kohal olla ning vaadata lilleõisi, katsuda krobelist puukoort, kuulata tuulte hääli, võivad tavalised jalutuskäigud mõjuda meeliülendavalt. Metsas viibides hakkasin tundma harjumatut turvatunnet, mille taolist ma varem kogenud ei olnud. Looduse rahulikku ja süsteemset liikumist jälgides sugenes minus tunne, et ma olen osa millestki suurest ja kõikehõlmavast. Minu probleemid tundusid selle kõige kõrval tühised, sest kui maailm nii lai on, leidub igale murele kuskil lahendus. See arusaam vähendas märkimisväärselt minu kalduvust liigsele muretsemisele. Lisaks sellele tundsin ennast peale jalutuskäike selge ja puhanuna: suutsin palju paremini õppimist jätkata.