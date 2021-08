Jaanus Rohumaa: Äreval ootel

Vene ajal olid geid vaenatud ja põlatud. Neid võidi vangi panna ja mõnitada. See on väike ja kaitsetu osa ühiskonnast. Üks mu tark ja ilus naisest sõber valis laste isaks gei. Nad elavad ühe katuse all ja kasvatavad lapsi koos, aga mõlemal on oma seksuaalelu ja eluasemel eraldi sissepääsud. Lapsed on rõõmsad. Nemad ka. See naine ütles, et ta ei jaksanud kuulata keskpäraste isaste lämisemist austusest ja respektist.

Niisiis, keda me merelt ootame? Kas oodatav kannab ka tegelikult neid väärtusi, mida mehelt eeldame, või on ta ehk hoopis segaduses, läbikukkunud, hirmul? Püüab kinni haarata viimastest õlekõrtest lapse ja naise näol, sest tal on tunne, et ühiskond on talle selja pööranud. Aga rand on tühi, sest ta oli aastaid ignoreerinud tõsiasju, et maailm muutub ja Eesti koos sellega.

Meeste tundeelu on sama peen ja subtiilne kui naistel ja võimeline looma imeasju. Lihtsalt nüüd on meil võimalus eemalduda toksilisest olemisvormist ja asuda naistega koostööle. Austades neid mitte ainult kui elu kandjaid, vaid kaaslasi, kellega peame sellel kitsukesel planeedil toime tulema. Sest mis on elu mõte? See on elu ja mitte surm.

Olen lõpetanud kõrgemad riigikaitsekursused ja usun, et laiapindse kaitse sisuks on õnnelike meeste ja naiste rohkus meie riigis, sest siis on meil mida kaitsta. Enda õnne ja elu. Ja ühiskonna väärtuse määrab see, kui paljud meist saavad end teostada teisi kahjustamata. Küll aga ei tohi me üle parda heita neid, kes ei oska muutustega kaasa tulla. Peab rääkima. Naiselikult, hoolides, tüütult, eesmärgipäraselt. Suured laevad pööravad aeglaselt ja sama on ka väärtustega.

30 aastat hiljem otsime endiselt seda, millega võidelda. Ja meile ei ela keegi kaasa. Sest sõda ei vii meid sinna, kuhu soovime jõuda. Ärakuulamine, olemise rõõm, üksteise hoidmine ja mis peaasi — armastus! Selle pärast me sõtta läksime, et me saaksime seda taas kogeda. Või on elul mõni muu mõte?

Vaatame korraks Adamsoni loodud stseeni teiselt poolt. On pime ja tormine öö. Pärast pikka rassimist on mees paadiga randa jõudnud. Võrk on kala täis, aga rahvuskala räim on neetult odav ja seda süüakse üha vähem. Toiduahela viimase lülina on temas raskemetalle ja muid mürke rohkem, kui norm lubab. Pealegi on maitse imelik. Lõõtsutades veab mees paadi lautrini ja heidab nõrkenult pikali. Taevas ei ole ühtegi tähte. Naine väsis ootamast ja vaatab nutiseadmest kvaliteetseid filme vaaladest ning haidest. Mida sellele mehele soovitada, et ta eluiga ja tervelt elatud aastad pikemad oleksid? Et ta tunneks elust rõõmu ja looks uusi väärtusi. Ta on veel elujõus mees ja tahab kogu helgest tulevikust osa saada. Targast, hoolivast, õdusast, lõbusast ja loovast maailmast. Ta peab edasi õppima ja mitte õpetaja peale vihastama, kui kohe aru ei saa. Aga talle ei maksa ka öelda, et ta ei sobitugi moodsasse maailma.