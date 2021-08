Kaie Metsla: Tangotantsu struktuur ja võimalus

Martin Ehala ütleb saates „Mees ja naine“, et „põhimõtteliselt me teame, kes on mees ja kes on naine või mis rahvusest keegi on“. Tema sõnul kujutavad kõik identiteedid endast ühiselt jagatud ettekujutusi, millel on loomulikult oma empiiriline sisu. Üldjuhul koosnevad need lihtsatest ja kergesti tuvastatavatest tunnustest, tänu millele saame aru, kes me sellised üldse oleme. Kui ma tahan, et mind võetakse mehena, siis pean välja nägema nagu mees, kui tahan, et naisena, pean vastama naise tunnustele. Minu identiteet on minust jagatud ühine ettekujutus, see on sotsiaalne konstruktsioon, mis kirjeldab seda, kelleks ühiskond mind peab. Ma ise ei pruugi olla see, kelleks ühiskond mind peab. Minu identiteet ja mina ei ole sama asi.

Inimestel on ühiskonnas toimimiseks vaja mõtlemist korraldavaid põhimõisteid. Ümbritseva tegelikkuse liigendamist võimaldav kategoriseerimine peaks aitama meie liigil paremini hakkama saada. Esmasel liigendamisel tundub mõistlik jagada inimsugu kaheks: meesteks ja naisteks, arutleb Martin Ehala. Mees ja naine käituvad vastavalt soo stereotüüpidele ning nende ülesandeks on tagada populatsiooni püsimine. Nad loovad perekonna ja saavad lapsi. Samas on bioloogiline maailm täis erisusi ja on inimesi, kes ei mahu ühiskonnas kokkulepitud raamistikku. Me võime muidugi omavahel kokku leppida, et kaks kategooriat on vähe ja vaja oleks veel viitkümmet sugu. Mis on aga sellise muutuse eesmärk? Kas see teeb meid õnnelikumaks?

Ma järeldasin kolme mehe vestlusringist, et ajalooliselt on selline kahese jaotusega maailm üldiselt toiminud (meie liik on seni elus). Saatest jäi minu jaoks kõlama ka mõte, et lisaks põhikategooriatele „mees“ ja „naine“ on veel klassid „mehelikkus“ ja „naiselikkus“. Arutleti selle üle, kui palju on mehelikkuses ja naiselikkuses bioloogilist ja kui palju sotsiaalset alget? Millist rolli mängivad siin hormoonid ning mis on see, mis paneb konkreetse inimese stereotüübist hälbima? Üks võimalus on vastata Ingomar Vihmari sõnadega: „Kui rööpad on kenasti paigas, siis tuleb tramm nimega Iha ja lööb kõik taas segi.“ Selge mõtlemine ja selged kategooriad jätavad meid hätta nii ühel kui teisel juhul.

Personaalse identiteedi mitmemõõtmelisusest oli juttu saates „Feminismi õied“, mille käimalükkavaks teemaks oli intersektsionalism. Jutuajamisest selgus, et intersektsionalism või, nagu saates öeldakse, õpetus ohvritunnuste akumuleerumisest kasvas välja feminismist. Ajapikku hakati seal rõhutuse määra väljaselgitamisel arvestama peale soo ka mitmesuguste teiste omadustega, nagu näiteks rass, vanus, kontojääk jne. End hobifeministiks pidav Johanna Ross selgitab rahulikult oma vaateid. Ma mõistan taas, et me oleme kõik üsna erinevad ja igaüks meist ajab oma asja.