8 Juhuslikud suurused

Viimase aasta jooksul on meie kõigi jaoks olnud eluliselt tähtsad järgmised küsimused:

- Keda tabab koroonaviirus, kelle jätab koju sängi, kelle saadab haiglasse ja kelle koguni kalmistule? Kui suurel määral on see õnnemäng, pimesi kaardi tõmbamine tundmatu sisuga kaardipakist?

- Kuidas hinnata ja tõlgendada tõenäosusi? Mida tähendab üks tromboosijuht miljoni vaktsineeritu kohta? Kas see võin ka mina olla? Kui Eestis on üks juhtum juba olnud, kas võime kindlad olla, et nüüd teist enam ei tule?

- Miks ennustused ei täitu täpselt? Kas teadlased ei oska või ei taha õigemini ennustada? Miks ei ütle ei teadlased ega tohtrid selge sõnaga, mis juhtub ja mida ei juhtu?

Kogu seda arusaamatust ja ebakindlust põhjustab tõsiasi, et meid ümbritsev maailm ongi juhuslik. Kas see on õnnetus? Ei, vastupidi. Juhuslikkus tagab arengu. Kui juhuslikkust ei oleks, kordaks iga aasta täpselt eelmist, iga järeltulija oleks täpselt oma eelkäija sarnane, ellu jääksid täpselt ettemääratud isendid – maailm oleks kivinenud juba ajaloo alguses ja siin poleks juhtunud ei häid ega halbu sündmusi.

Paljude juhuslikkuse tahkudega oleme me harjunud. Näiteks on meie jaoks üsna tavapärane, et ilm võib olla igal päeval erinev, mõnel maikuu päeval on 25 kraadi sooja, mõnel aga ainult 10; mõni päev on tuulevaikne, teisel möllab tormituul. Ilma on püütud ennustada iidsetest aegadest peale ja enamasti on inimesed leppinud ka tõsiasjaga, et sageli ei lähe meie ennustused täppi. Samasuguse loodusliku protsessiga on tegemist siis, kui jälgime haiguste levikut. See, missugust inimest tabab haigus, on juhuslik. Kuid inimese võimuses on juhuslikkust mingil määral suunata – vähendada haigestumise tõenäosust ja haiguse raskust.

Mõnikord tekitavad inimestes arusaamatust tõenäosusega seotud väited. Rusikareegel tõenäosusest arusaamiseks on tõenäosuse „tõlkimine“ sündmuste sageduste keelde, kuid seaduspärasuste nägemiseks peab olema palju kannatust – need hakkavad ilmnema pika aja (katseseeria) tulemusena. Kui loterii võidu tõenäosus on üks protsent, siis tähendab see, et keskmiselt on iga saja pileti kohta üks võit. Sellest ei järeldu aga veel see, et kui me ostame sada piletit, saame kindlasti ka võiduga pileti. Alles siis, kui jälgida suurt hulka piletiostjaid, ilmneb seaduspära – iga saja pileti kohta tuleb üks võit. Mida väiksem on mingi sündmuse tõenäosus, seda vähem on lootust (või põhjust karta), et see toimub.

Niisugune on lugu ka haigestumisega. Praktiliselt kõik ohutusmeetmed — sealhulgas ka vaktsineerimine — vähendavad haigestumise tõenäosust, kuid ükski ei muuda seda päris võimatuks. Sellepärast ei saa neid meetodeid aga veel halvaks pidada – eluslooduses toimubki kõik juhuslikult, sada protsenti kindel sündmus on üksnes kunagi saabuv surm. Mida rohkem meetmeid rakendatakse, seda väiksemaks muutub haigestumise tõenäosus.