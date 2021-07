Kaie Metsla intervjuu Hardo Pajulaga: Mis juhtub meiega siis, kui me sureme?

FOTO: Andre Taal, fotograaf Enlil Sonn

Sa kasutasid äsja väljendit „laia pintsliga“. Need, kes on näinud sinu loenguid, teavad, et kasutad tihti oma esitlustes maale. Sa oled ka kunstihuviline? Milline kunstnik või kunstiteos on sind eriliselt mõjutanud?

Ma arvan, et see oli 1998. aastal, kui ma tellisin endale Amazon’ist ühe lääne tsivilisatsiooni ajaloo. See oli tubli tuhandeleheküljeline klots. Ei tea, miks mul seda tol hetkel vaja oli, aga ma lugesin selle igal juhul läbi. Raamatu vahel oli repro El Greco maalist „Toledo vaade“. See avaldas mulle miskipärast suurt mõju. Avastasin, et see on Metropolitanis, ja kui ma samal aastal USA-sse läksin, avanes mul võimalus ka originaali näha.

Ja seejärel hakkasid sa ohjeldamatult kunstinäitustel käima?

Kas nüüd ohjeldamatult, aga igas linnas sai ikka tavaks kohalik puhvet [muuseum, K. M.] üle vaadata. Ja põhjus, miks ma oma slaididel tihti maale kasutan, on see, et maal on ju informatsiooni edastamiseks tohutult tõhus viis. Sealsamas USA-s oli mul mikroökonoomika õppejõud, üks paremaid pedagooge, kellega elu mu kokku on viinud. Temalt on mulle meelde jäänud soovitus: „The first thing to do, is to draw a nice little picture“. Paar aastat tagasi pidasin ma EBS-i vilistlastele kõne, mis tõukus Alfred North Whiteheadi suurepärasest mõttest, et haridus on see, mis jääb järele pärast seda, kui me oleme ära müünud kõik oma õpikud, põletanud oma konspektid ja unustanud kogu selle jama, mis me eksamiteks oleme pidanud endale pähe tuupima. Valisin kõne tarvis välja viis oma haridusteelt meelde jäänud olulist põhimõtet. See pildijoonistamise soovitus oli nendest kõige esimene. Ma proovin asju üldjuhul selgitada mingi väikese pildikese abil. Küllap on ka kunstihuvi sellega kuidagi seotud.

Mulle meenub sellega seoses kohe üks sinu joonis. See on ajatelg, mis minu arvates võtab hästi lühidalt ja lihtsalt kokku lääne filosoofia ajaloo. Sellel pildil on kriips, kus ühes otsas on aastaarv —500.

Telje teises otsas on aasta 2000. „Karamazovite“ kursusel panin ma sellele teljele seitse teetähist. Me alustasime Platonist ja Aristotelesest, kes on sellel skaalal peaaegu et sama koha peal. Järgmine peatuspunkt oli Augustinus, sealt edasi Thomas, Descartes, Kant ja Hegel. Tegelikult huvitas mind selle kursuse kontekstis pigem Schopenhauer, sest ta avaldas suurt mõju Thomas Mannile, kellest kogu rännak kunagi alguse sai. Hegel on siin lihtsalt Schopenhaueri kontrapunkt. See joonis seitsme peatusega ajateljest on üks nendest väikestest lihtsatest piltidest, mille ma sel kursusel korduvalt tahvlile joonistasin.

„Karamazovite“ kursusel näitasid sa suurepärast Dostojevski portreed, mille maalis Vassili Perov. Peredvižnikud on vist ühed sinu lemmikud?