Hardo Pajula: Kogu tõde ajust

Sheldrake polemiseerib oma kõnes valgustusajastu deistliku jumalapildiga. Kui Napoleon küsis Pierre-Simone Laplace’ilt, kuidas sobib tema mehhanitsistlikusse maailmapilti jumal, sai ta napi vastuse: „Jumal on tarbetu hüpotees.“ Siit oli Bidstrupi pilapildini veel vaid natuke minna. Kõige paremini on Sheldrake oma kõne põhisõnumi kokku võtnud ajakirjale Kosmos Magazine antud intervjuus: „Otse loomulikult ei pea ma jumalat halli habemega vanakeseks, kes istub pilve peal. Paljud arvavad, et just see ongi see jumal, kellesse nad ei usu... Sellisesse jumalasse ei usu ka mina. See on mingisugune väljaspool universumit asuv maskuliinne insener, kes kavandab kogu maailma masinavärgi ja vajutab siis käivitusnupule nagu mingisugune ülim insener. Nad ei usu sellisesse jumalasse, sest nende meelest toimib loodus täitsa kenasti ka ilma sedasorti jumalata. Seda arvan minagi.“

Küll oli aga ka meie kodus Taani kommunisti Herluf Bidstrupi 1959. aastal ilmunud pildialbum „Huumorit ja satiiri“. Lisaks poisikesepõlves palju huvi pakkunud paljaste prouade piltide kõrval figureeris selles teoses ka teada-tuntud paljasjalgne vastik vanamees, kelle elukoht oli pilvepiiril. 111

Sheldrake’i sõnul seisneb ateistliku ja religioosse maailmavaate peamine erinevus teadvuse käsitluses. Ateistide arvates kujutab universum endast teadvusetut masinavärki. „Maa on masin, loomad ja taimed on masinad, me ise oleme masinad — „tuigerdavad robotid“, nagu ütleb Richard Dawkins,“ selgitab Sheldrake oma kõnes. Ükskõik millisesse religioossesse traditsiooni kuuluva inimese jaoks on jumal aga sõna, mis viitab inimesest kõrgematele teadvuse vormidele. „Jumal on maailma olemasolu püsiv [mittemateriaalne, H. P.] põhjus,“ ütleb ta eelmainitud intervjuus, „ta on kõige oleva olemasolu tõeline põhjus (the very ground of the being of anything)... maailm justkui taasluuakse iga hetk uuesti. Me ei pööra sellele tähelepanu, sest me peame seda enesestmõistetavaks.“

„The proof of the pudding is in the eating,“ kõlab üks tuntud inglise kõnekäänd. Praktika tähtsust rõhutab ka Sheldrake. „Ma arvan, et lõppude lõpuks oleme kõik agnostikud. Mitte keegi meist ei saa teada midagi kindlat asjadest, mis jäävad meie mõistmisvõimest nii kaugele välja,“ ütleb ta eelmainitud kõnes. Religioossus ei tähenda seega mitte mingi intellektuaalse väite omaksvõtmist, vaid isiklikust kogemusest väljakasvanud eluhoiakut ja tegevusmustreid. Siin on religiooni kasuks kaalukaid argumente. „Teadusuuringud näitavad, et ameeriklased, kes osalevad mõnes religioosses praktikas, elavad kauem kui need, kes seda ei tee. Valgete meeste jaoks on see umbes viis aastat, mustanahaliste meeste jaoks umbes viisteist lisa-aastat. Kui seda teeks mõni tablett, siis peetaks seda meditsiiniliseks läbimurdeks,“ ütleb ta oma retoorilise meistriteose lõpus.

