Tanel Tammet: Tükid ja teadvus

Suurem osa teadusest eeldab, et asjadest arusaamiseks on tark kõigepealt mõista nende osi, siis osade koosmõju, nii saame lõpuks pildi kokku. Sestap üritavadki füüsikud välja selgitada aine ja maailma algkomponente. Astronoomid, kes kaardistavad galaktikaparvi ja süvenevad nende tekkesse, on samas fundamentaalselt huvitatud aine algosakestest. Mõlemad suunad – holism ehk terviku vaatamine ja reduktsionism ehk tükkideks jagamine — paistavad olema õiged ja arusaamiseks paratamatud, samas on nende vahel vastuolu.

Nüüdisaegses teaduses on levinud arusaam, et ükski kirjeldusviis või teooria üksi ei anna meile asjadest arusaamiseks täielikku pilti: on täiesti normaalne kirjeldada sama asja hoopis erinevate, kohati üksteisele vasturääkivate teooriate abil. Selle põhimõtte võib-olla kõige tuntum näide on energia ja asjade seletamine pidevate lainetena versus nende seletamine katkendlike osakestena. Levinud arvamuse järgi on sama asja kohta osadele küsimustele vastamiseks vaja mõelda pidevuse kontekstis ja teistele küsimustele vastamiseks jälle katkendlikkuse kontekstis — üks ei taandu päriselt teisele.

Nüüdisaegses teaduses on levinud arusaam, et ükski kirjeldusviis või teooria üksi ei anna meile asjadest arusaamiseks täielikku pilti: on täiesti normaalne kirjeldada sama asja hoopis erinevate, kohati üksteisele vasturääkivate teooriate abil.

Asjadest mõtlemine pidevate, sujuvalt muutuvate väärtustena (näiteks füüsikavalemid) ja vastupidi, mõtlemine neist kui eraldiseisvatest katkendlikest ehk diskreetsetest tükkidest (näiteks täisarvud, tähed või sõnad) on väga erinev. Matemaatikute seas on normaalne, et mõnele inimesele sobib hästi pidevate asjade mõttesuund; enamik koolimatemaatikat on seda liiki. Teistele sobib hästi hoopis katkendlikest asjadest mõtlemine: enamik arvutiteadust on seda liiki.

Tõepoolest, traditsiooniline matemaatika ei leia arvutiteadusega tihti head klappi ja head programmeerijad ei ole tihti head matemaatikud. Tarkvaraga haakuvad eelkõige loogika, algebra ja kombinatoorika — need on katkendlikud maailmad, mis jäävad pigem matemaatika äärealadele. Mõned tarkvaravaldkonnad, näiteks optimeerimisülesanded, simulatsioonid ja masinõpe, kuuluvad samal ajal ka pidevate asjade maailma. Sestap on nendest arusaamine raske: me peame korraga mõtlema nii pidevatele kui katkendlikele aspektidele.

Kui asju tulebki kirjeldada korraga nii pidevate kui katkendlike, omavahel mitteklappivate mõtlemisviiside järgi, siis tekib küsimus, kas meil on üldse lootust maailmast enam-vähem õigesti aru saada. Teadlaskond kaldub arvama, et on, aga iga teadlane loodab veidi erineval moel. Füüsika alusteooria kvantfüüsika tähenduse osas, mis läheb pelgast arvutamisest kaugemale ja püüab vastata küsimusele, kuidas asjad tegelikult käivad, on palju kardinaalselt erinevaid interpretatsioone. Need kõik on tavaarusaamadest väga kaugel ja lisaks veel ka omavahel vastuolus. Pigem ollakse ühel meelel selles, et maailm on sisemiselt väga teistsugune, kui ta meile igapäevaselt paistab.