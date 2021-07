Raun Juurikas: Nähtamatud sündmused

Kui tekstist teha parameetriline teisendus heliks, ei sünni paraku midagi kõrvupaitavat. Vähemalt seni, kuni see on piisavalt mahukas, et seda ei õnnestuks kordamiste suure arvuga kuulaja mällu istutada ja uueks põhivaraks muuta. Järelikult helimaailmas on oluliseks sidujaks takt, mille inimlikul logisemisel või sujuval muutmisel on üsna ranged piirid. Kui korratav materjal on veel lühem, moodustub meetrum, mille kiirus on suhtes meie kehaosade raskusega, lihasjõu motoorika ja hingamisega. Tekib tants – ka juhul, kui see mõne olukorra sobimatuse tõttu endasse peaaegu täielikult ära peidetakse. Tõstes korratava pulsi kiirust kümnetes ja sadades kordades, jõuame üldistava terminini – sagedus. Enam ei ole pääsu ka korratava helilise materjali väärikusel, sest sagedust vaadeldakse võnkekogumina, mitte kõrvuti seisvate meistriteoste koopiatena. Tekib laul, kus helikõrgus on asendanud kiiruse. Kergelt üldistades võib öelda, et kordamine on heli esimene samm muusika poole.

Heli on kiirguse sarnane läbistav energia, mille peenlugejaks on kõrvakiled. Ei saa vaadata, ei saa katsuda. Kui nähtav ei taha muusikaga koostööd teha, tasub silmad sulgeda. Õnneks on selleks hetkeks ununenud gravitatsiooni põhjustatav surve kehaosadele. Järgi on jäänud pühendunud kuulaja, kes sulgeb oma teised meeled.

Muusika sõltub oma sageduses, tämbris, rütmis, tempos, vormis, heliteose vältuses ja kogemuses eelkõige ühest — selleks on aja kulg. Muusikaga on inimesel olnud vajadus tegelda kauem, kui ühiskond oma arhiivide ja katkeva folklooriga tajuda suudab. Kogukondlik ja isiklik mälu on vahend, mis säilitab, töötleb ja lõhub muusika kõla traditsiooni. See tekitab kahtluse – kas me tegeleme absoluutaja ja mälu mängudega, see on millegi kordades võimsamaga, kui meie mõistus haarata suudab? Milleks on selline seisund vajalik, kui võiks hoopis magama minna ehk ennast laadida? Kas igaüks peaks ennast aeg-ajalt kiiritama helidega või kasutama oma piiratud aega ikka käega katsutava tootmiseks?

Mingisuguse vastuse võib leida, kui uurida muusika vaimu. Sageli seotakse muusika põlistunud rituaaliga, mis tagab usalduse juba enne muusika kostumist. Kui rituaal eemaldada, jääb järgi hajevil kuulaja ja eeterlik muusika, kus olevad sümbolid muutuvad subjektiivseks, sest nende struktuur võtab võimust ja kuulaja saab salaja silte vahetada ja eemaldada. Kõik hakkab aina rohkem viitama isikliku teadvuse ja mälu olulisusele muusika tajumises ja kuulaja on ringiga tagasi ikka rituaalis, kuid nüüd juba üksinda.