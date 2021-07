Alar Tamming: Transpersonaalne psühholoogia ja müstiline kogemus

Kirjeldatud kogemus pani teda uurima, kas ka teised inimesed on midagi taolist kogenud. Ta avastas, et müstilisi kogemusi on kirjeldatud sajandeid. Bucke võrdsustas müstilise kogemuse, budistide nirvaana ja kristlaste „Jumala kuningriigi“ ning oletas, et need kõik räägivad ühest ja samast asjast. Alates Bucke’ist on vaieldud selle üle, kas inimesel, kellele pole müstiline kogemus osaks langenud, on üldse mõtet seda uurida. Seda isegi juhul, kui ta on selle suhtes positiivselt meelestatud, sest ta lihtsalt ei saa sellest aru. Siinkohal tsiteeritakse sageli Muhamedi, kes on võrrelnud ilma asjaomase kogemuseta müstitsismi uurivat õpetlast eesliga, kes kannab seljas suurt koormat raamatuid.

Kindel on see, et müstilist kogemust ei saa oma tahtega esile kutsuda. Selle poole võib püüelda joogaharjutuste ja meditatsiooniga, kuid need ei anna veel kohalejõudmiseks garantiid. Uurimused on siiski näidanud, et müstilisest kogemusest osa saanud inimesed olid eelnevalt mingil viisil seniidist väljas, neid vaevasid depressioon ja süütunne, nad kannatasid tähenduse kriisi all — teisisõnu, neis oli valmisolek kvalitatiivseks hüppeks. Pärast oma isiklikku kogemust oli Bucke veendunud, et sellised episoodid võivad inimkonna päästa. Ta väitis, et kosmilise teadvuse kogemus langeb osaks inimkonna parimatele esindajatele nende keskeas, ja pakkus välja mõttekäigu, et nii nagu eneseteadvust omav inimene on kvalitatiivselt kõrgemal primitiivset teadvust omavast loomast, on ka igaüks, kes on saavutanud kosmilise teadvuse, “kõrgem ja üllam sellest, kellel on ainult eneseteadvus”.

Ka William James uuris põhjalikult selliseid kogemusi ning käis välja hüpoteesi, et nende puhul on tegu „alateadvuse tungimisega teadvusesse“. Alateadvus on siinkohal veidi ebaõnnestunud termin — see viitaks nagu sellele, et miski allpool asuv on vähem väärtuslik. Jamesi tõlgenduses kuulub alateadvuse alla aga ka üliteadvus, kus asub intuitsioon, inspiratsioon, võime armastada ja olla piltlikult ühenduses kosmosega. Ka William James mainib, et need seisundid ei ole väärtusetud, vaid pigem vastupidi: mitte ükski filosoofia ei anna meile õigust kutsuda nähtamatut ehk müstilist maailma ebatõeseks. Kuivõrd teaduse vaatevinklist on siin tegemist mõõdetamatu ja ennustamatu protsessiga, siis peavoolu jaoks kujutab see endast materialistlikku maailmavaadet õõnestavat ketserlust. Seetõttu on teadus jätnud siin viimse sõna psühhiaatritele, kes kinnitavad meile: Avila Teresa oli hüsteeriline psühhootik, Muhamedil oli epilepsia, Püha Risti Johannesel pärilik väärareng ning Buddha ja Jeesus kannatasid psühhoosihoogude all. Kõik need diagnoosid peavad meid suunama kõrvale ohtlikust küsimusest: äkki on teaduslikul paradigmal oma pimetähn?