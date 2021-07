Laura Liivet: Tänulikkuse ja unistamise jõust

Niisiis, see sõnum. Selle saatis mulle nimetatud loengusarja eestvedaja Hardo Pajula ja seal seisis viide Edmund Burke’i Seltsi Youtube’i kanalil jagatud ja tõlgitud videolõigule, milles rääkis elu tähendusest Ameerika alpinist Dean Potter.

Potter harrastas ilma turvavarustuse ja julgestuseta mägironimist ning kõrgustest alla viskumist, jättes langevarju avamise võimalikult viimasele hetkele. Viimase hüppe selles ilmas tegi mees 2015. aastal, mil ta end kirgastust otsides surnuks kukkus. Ma ei olnud seltsi YouTube’i kanaliga varem tutvust teinud ning endamisi tõlgendasin seda sõnumit kui remarki, et kursusele on oodatud inimesed, kes on elule tähenduse leidmiseks valmis surema. Tundsin suurt ärevust, mina ju ei ole valmis mistahes eesmärgil surema — siin muigab autor endamisi ja soovitab ka lugejal tudengi esmasesse reaktsiooni mitte liiga tõsiselt suhtuda.

Niisiis, see sõnum. Selle saatis mulle nimetatud loengusarja eestvedaja Hardo Pajula ja seal seisis viide Edmund Burke’i Seltsi Youtube’i kanalil jagatud ja tõlgitud videolõigule, milles rääkis elu tähendusest Ameerika alpinist Dean Potter.

Klipp ise oli mõtlemapaneva sisuga. „Ma ei kannata raskemeelsuse all, ma ei mõtle kogu aeg surmast, aga ma tean, et see on olemas. Ma ei arva, et ma siin teistest erineksin, sest meie elud on kaalul iga päev, iga hetk. Kuivõrd ma olen surmale nii lähedal, siis ma elan nii hästi, kui ma oskan. Püüan olla nii hea inimene, kui ma suudan. Armastan inimesi enda ümber, mõtlen häid mõtteid ja hingan sügavalt.“ Nendest Potteri mõtetest kumab läbi ülim tänulikkus iga päeva ja antud hetke eest. Mul on kahju, et meie ümber on nii palju õnnetuid inimesi, kes ei ole võtnud vaevaks enda jaoks päriselt mõtestada seda leierdatud ideed tänulikkusest kui õnne alusest. Samas osatakse väga hästi nõuda, tuntakse oma õigusi, aga unustatakse midagi vastu pakkuda. Sellega kaasneb enesestmõistetavus ja tänulikkuse defitsiit. Minu jaoks jäid kõlama Rupert Sheldrake’i sõnad Hardole antud intervjuus: „Hoiak, mille järgi on mul õigus kõikvõimalikele asjadele, ja emotsionaalne ootus, et mul on õigus teiste inimeste heatahtlikkusele ja vastutulelikkusele – hoiak, et ma võin pidada mingeid asju enesestmõistetavateks, toob endaga kaasa kaebleva meelelaadi laia leviku. Kui midagi ootuspärast ei saada, hakatakse kaeblema.“