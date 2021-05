Intervjuu ⟩ Hardo Pajula ja Richard Tarnas: kõik hingab koos

Peamine, mis ma teie raamatutest ja loengutest kaasa olen võtnud, on vast see lihtne joonis, mis kujutab inimsoo teekonda ürgsest ilmavaatest moodsasse (vt nt raamatu „Cosmos and Psyche“ alapeatükki „Forging the Self, Disenchanting the World“). Te olete rõhutanud, et sellel teel on kaks olulist käänakut. Kõigepealt on epohh, mille kese jääb kuhugi 5.—6. sajandisse eKr. Sel perioodil, mida Karl Jaspers on nimetanud „teljeajastuks“, sünnivad paljud tänaseni mõjuvõimsad maailmareligioonid ja filosoofilised õpetused. Teiseks olete te rõhutanud Koperniku ja Descartes’i pööret 16.—17. sajandil.