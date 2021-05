Hardo Pajula: Aja vertikaalne telg

Tänase digimaania keskel tundub käokell arhailise vidinana, ometi on selle eelkäijad mõjutanud meie elukorraldust rohkem, kui me arvata oskame. Inglise matemaatiku ja astronoomi Richard Wallingfordi alustatud ülimalt komplitseeritud astronoomiline mehhanism Püha Albansi katedraalis valmis 1360. aastal. Selleks ajaks oli Wallingford ise juba paarkümmend aastat surnud. Esimesed mehhaanilised kellad aimasidki ajamõõtmise kõrval järele taevakehade liikumisi, seetõttu nimetatakse neid ka astronoomilisteks kelladeks. Sisuliselt oli nende näol tegemist universumi mehhaaniliste mudelitega. Kujundlikus mõttes rajas Wallingfordi astronoomiline kell seega vundamendi mehhanitsistlikule maailmatajule, temast kolm sajandit hiljem sündinud René Descartes’i filosoofias muutusid universumi kõrval masinateks taimed, loomad ning osalt ka inimene ise.

Descartes’i ürituse jätkaja Isaac Newtoni füüsikas muutuvad nii ruum kui ka aeg mahutiteks, mille omadused ei sõltu sellest, mida nad endast sisaldavad. Newtoni ja Descartes’i füüsika avaldas uusaja maailmatajule murrangulist mõju. Kanada filosoofi Charles Taylori sõnul on homogeenne, tühi aeg moodsa sekulaarse mõtteviisi kriitiline komponent. Sekulaarne aeg on matemaatiline aeg, kus valitseb transitiivsus: kui sündmus A juhtus enne sündmust B ja sündmus B enne sündmust C, siis juhtus sündmus A enne sündmust C.