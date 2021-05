Kaie Metsla: Koos veedetud aeg

Kihlepa külamaja seinal ilutseb suur vaibasse kootud võilill. Seal kohtusin ma esimest korda Mercedes Merimaaga, kes on olnud aastaid kevadise võilillefestivali korraldaja. Mercedese käest kuulsin esmakordselt ka seda, et võilille on üle saja viiekümne eri sordi. Minu jaoks oli see üllatus. Sellesse suurde perekonda kuuluv lill on paljudele meist lapsepõlve sümboliks. Hellitlevalt murupäikeseks ristitud taime kohta on rohkesti müüte. Üks neist on näiteks selline, et kui me võilille päikese käes lõua all hoiame ja kollast laiku uurime, saame teada, kui palju me võid oleme söönud. Legendid jutustavad veel, et võilillelt on võimalik ennustada seda, kui suur rikkus meid täiskasvanuna ees ootab või kui meeldivad ja lahked inimesed me oleme. Punutud päikeselille pärjad ja laste lillepiimast pruunikirjuks kuivanud käed on olnud minu jaoks alati märguandeks, et saabumas on suur suvi.