Jaan Kalda: Püha aeg füüsikas

Liikuvad pühad — lihavõtted ja sellest 40 päeva varasem vastlapäev on ka huvitavad asjad muidu meie liiga seaduspärases kalendris. Gregoriuse kalendris on olukord füüsiku jaoks üsna meelepärane: reegel on piisavalt keeruline, et oleks huvitav ja pakuks rutiinile vaheldust, ent samas on see ikkagi mõistuspärane ja loogiline. Lihavõttepüha on teadupärast esimesel täiskuu pühapäeval peale kevadist pööripäeva. Kui me tahame päeva, mis oleks võimalikult sarnane ajaloolise olukorraga, siis on igati loogiline nõuda nii lähedust kevadisele pööripäevale, täiskuud kui ka õiget nädalapäeva. Kuivõrd tingimusi on päris palju, siis saamegi püha, mis võib märkimisväärselt nihkuda: kui eelmine täiskuu oli vahetult enne pööripäeva ja järgmine on esmaspäeval, siis nihkuvad kahe järjestikuse aasta lihavõttepühad teineteisest päris kaugele. Asjad lähevad aga füüsiku jaoks käest ära õigeusu kiriku puhul, mis kasutab Juliuse kalendrit: lihavõtted on leitavad küll sama algoritmiga nagu eelpool, aga kevadise pööripäevana ei vaadelda seal mitte astronoomilist pööripäeva, vaid nende 21. märtsi, mis on Gregoriuse kalendriga 13-päevases nihkes. Sellist jõhkrat ümberkäimist pööripäevaga on valus vaadata…