Jürgen Rooste: Püha, püha, püha on perse ja argipäev

Marina Abramović näitas kunagi ühes intervjuus saatejuhile, kuidas „õigesti” vett juua, kuidas teha sellest rituaal või toiming. Mõte oli selles, et me oleks oma igapäevas ka kõige lihtsamates asjades kohal, tegelikult sääl, et anda „tähendusetutele hetkedele” sisu. Sellega kaasneb muidugi kohe mitu probleemi: esiteks, kui me räägime näiteks näitleja „kohalolust”, siis see on alati subjektiivne tunne, see on pigem vaataja „kohalolu”, sest vägevaim nüüdistantsija või performance-kunstnik ei ole kohal, kui ta vaataja meel sel hetkel rändab, st kohalolu on üks kõige subjektiivsem asi üldse.