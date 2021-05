Milleks on vaja müüti, mida jagab ühiskonna enamus? Et äärmuslus üle ei võtaks, et ei maksaks vähemuse tahe ehk ei tekiks diktatuuri. Tavaline mütoloogiline areng on selline, et inimkond tõuseb, siis tuleb häving, ja seejärel uus tõus. Reaalsus näitab, et inimkond areneb pidevalt edasi. Isegi ÜRO kinnitab, et iga päev vabaneb üle saja tuhane inimese vaesusest.