Kristiina Herodes: Rabarberifestival tõstab ausse rabarberi ja suhtlemise

Mõne aasta eest tõmbas dokumentaalfilmi „Islandi taluköök“ kaedes tähelepanu sealne rabarberifestival. Et kuidas on nii, et seal saab sellist festivali korraldada ja meil mitte? Mõtetes keerutas idee juba end ühe nädalavahetusega selgeks — rabarberifestival tuleb ära teha. Esmalt pakkusin kolleegile ideed teha see Paides, kuid džentelmenina ta loobus. Paar kaastöötajat hakkasid mõtte üle naljagi tegema, et mis see veel võiks olla. Ka ema vaatas esmalt mittemõistva pilguga, kuid paar nädalat hiljem asus temagi rabarberipeenras toimetama ja kattis selle kiirema saagi huvides looriga.