Ekke Tõnissoo: Mida peame pühaks?

Viimast „püha“ päeva tähistasin 24. märtsil, oma sünnipäeval. Ei saa just öelda, et oleksin midagi erilist tundnud puhtalt sellepärast, et see oli „minu” päev. Ausalt öeldes unustasin selle isegi natukene ära. Ja nii on see tegelikult alati olnud. Kuigi lapsena oli lõbus torti süüa ja kingitusi saada, ei saanud ma kunagi päris täpselt aru, miks see kõik ikkagi toimus. Loomulikult ei pööranud ma siis sellele suuremat tähelepanu, aga mida aeg edasi, seda vähem rõõmu hakkasid lihtsalt tort ja kingitused pakkuma.