Hardo Pajula: Taasühendus loodusega

Sheldrake käsitleb oma raamatus seitset vaimset praktikat, mis on ühised kõikidele maailma religioonidele. Autori sõnul pidasid ateistid nimetatud harjutusi veel hiljuti kahetsusväärseks atavismiks, mille külge klammerdusid vaid poolearulised. Ent need hoiakud on muutumas. „Kuigi meditsiin on teinud tohutuid edusamme, ei anna see elule tähendust ega eesmärki, samuti ei anna see juhiseid, kuidas parandada oma suhteid teiste inimestega või juurutada suuremeelsust ja andestusvõimet.“ Need rollid kuuluvad Sheldrake’i sõnul religioonile ning ta tsiteerib oma raamatus kümneid teadusuuringuid, mis kinnitavad vaimsete praktikate positiivset mõju meie tervisele ja käekäigule.