Paljude jaoks on James Gibsoni „Ökoloogiline lähenemine nägemistajule“ kui mitte kõige olulisem, siis vähemalt kõige huvitavam loetud raamat. Alan Costall ja Paul Morris nimetavad Gibsonit üheks psühholoogia ajaloo kõige tuntumaks dissidendiks, kes seadis kahtluse alla peavoolu dogma, et taju andmed on puudulikud. Peavool väitis, et ilma andmete omapoolse rikastamiseta ei ole meil ümbritsevast maailmast võimalik luua adekvaatset pilti. Gibson oli seevastu seisukohal, et andmed on piisavalt rikkad.