Me kannatame oma uskumuste pärast

Mulle tuleb selle mõiste juures esimesena ette demograafiline rühm, mis iseloomustab end sõnadega „spirituaalne, kuid mitte religioosne“. Kõnealune grupp tekkis 19. sajandil ning on sealt alates suurenenud. See kasvas välja romantismist. Teisest küljest on see ka osa liberaalsest protestantismist. Sellesse kategooriasse kuuluvad inimesed rakendavad mitmetesse religioossetesse traditsioonidesse kuuluvaid praktikaid, aga ei samasta end seejuures neist ühegagi. Nad ei nimeta end lihtsalt kristlaseks, budistiks või hinduistiks. Ma arvan, et see ongi kõige lihtsam määratlus.