Kaie Metsla: Lilled kaardimängijale

Astun õhtul koduuksest õue. Väljas on korralik maru – loodus võimutseb. Merest pealesuruv vesi on pannud tavapäraselt vaikse ja kitsa jõeharu lainetama. Jalakäigusild, mida ei lõhkunud isegi jääminek, on end kaldast lahti haakinud. See kõik toimub nädal pärast lihavõttepühasid, mis on meie traditsioonis rõõmupühad.