Tõdemus, et kõik on kõigega seotud, leiab tänapäeval käsitlemist komplekssüsteemide raames. Oluline on see, et komplekssüsteemides on kõik osad omavahel seotud ning selliste seoste paljusus tekitab ettearvamatuid olukordi. Kas need on meeldivad või mitte, on omaette küsimus. Komplekssüsteem kui mõiste väljendab tegelikult süsteemi terviklikkust. Aga seda, et olulised on kõik komponendid, teadis juba Johann Georg Schwartz oma 1855. aastal ilmunud füüsikaõpikus: „Keik lodud assi on mitmest tükkist ühtepandud ehk mitmest jaukessest kokkolidetud.”