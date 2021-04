Hardo Pajula ⟩ Töö tüvevaraga

Kahjuks viibisin Marju loengu ajal ise välislähetuses ja rohkem ma teda ei näinudki. Olen tema loengut aga korduvalt üle kuulanud ja tegin seda nüüdki. Oma sõnavõtu alguses meenutab Marju kaugeid aegu, kui Eesti kõrgkoolidel oli tava üliõpilasi vahetada. Nii said tudengid ja õppejõud üksteise tegemistest aimu ning oli võimalik kohata „igasuguseid huvitavaid tüüpe“. „See on üks põhjus, miks ma selle kutse rõõmsalt vastu võtsin,“ selgitab Marju hakatuseks. Edasine pani kõrvu kikitama. „Isiklikult mind see teema — totalitarism ja selle juured — võib-olla nii ei huvitagi. See kerkib kogu aeg kuskilt üles ja on pidevalt aktuaalne... Kogu aeg on inimesi, kes tahaksid ruttu-ruttu demokraatiast türanniasse. Täpselt nii, nagu Platonil seal „Politeia“ ajaloofilosoofilises skeemis kirjas on.“ Eks me tulime erinevatest lähtekohtadest ja see, mis tundus mulle tol hetkel põletava probleemina, oli Marju jaoks ilmselt ammu läbi käidud teema.