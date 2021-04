Martin Zobel ⟩ Mitmekesisuse mitu mõõdet

Tähenduse teejuhtide viiendas vestlusringis rääkisime elurikkusest. See on valdkond, mille praegune ühiskondlik mõju sarnaneb alarmkella omaga. Kui teadlased registreerivad liikide kadumise või arvukuse vähenemise, on ilmne, et elukeskkonnaga on midagi halvasti. Me oleme ilma jäämas ökosüsteemide poolt pakutavatest hüvedest, olgu need looduslikud tolmeldajad, viljakas muld või kaunis maastik. Selline on praegune diagnoos, kui laenata arstiteaduse oskussõna.