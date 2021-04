Hämmastavalt paljud surevad televiisori taga

2019. aasta augustis kirjutas Siim Lill Sirbis arvustuse Carl Gustav Jungi raamatule „Vastus Iiobile“. Artikli lõpus ütles Siim: „Neil, kellele numinoosne alus, too Rudolf Otto püha, ei ole oluline, on hilisest Jungi tekstist vähe võtta. Ka dogmaatikud ei saa hereetikutelt tuge, aga too tänapäevane spiritual, but not religious, ekslev ja haavatud praegusaja inimene võib Jungilt leida nii mõndagi. Olgugi et too ületab nii akadeemia kui ka ratio piirid — need ongi ületamiseks.“