Meelis Friedenthal: Praktiline ja kasulik õpetus deemonitest

1996. aastal, minu bakalaureuseõpingute ajal, käsitlesime kreeka patristikas Marju Lepajõe juhendamisel Euagrios Pontikose teost „Praktikos”. See munkadele mõeldud õpik on pärit 4. sajandi Egiptusest ja on üks mõjukamaid varaseid kirjutisi, mis pöörab tähelepanu sisevaatlusele, omaenda mõtete jälgimisele ja analüüsimisele. Raamatu kohaselt ei ole need mõtted aga sugugi omaette, vaid nendesse sekkuvad pidevalt deemonid.

Euagrios kirjeldab kaheksat sorti kurje mõtteid, mis on seotud kaheksat sorti deemonitega. Osav munk saab neid üksteise vastu välja mängida, võites näiteks ebapuhtuse deemoni uhkuse deemoni abil ja õgardluse viha abil. Neist kõige häirivam ja rängem on keskpäevadeemon, mis närtsitab meie vaimu ja muudab meid tuimaks, nii et me ei suuda enam midagi teha. See deemon on mungale kõige ohtlikum.